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Суонси - Сток Сити
Суонси - Сток Сити: обзор матча 10 ноября 2013
Суонси
10.11.2013, воскресенье, 20:10
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
3 : 3
Завершен
Сток Сити
56'
В. Бони
74'
Н. Дайер
86'
В. Бони
8'
Д. Уолтерс
25'
С. Айрленд
90+6'
Ч. Адам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Сток Сити
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ч. Адам
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
А. Посуэло
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Бегович
Желтая карточка
У. Раутледж
90'
+2
Желтая карточка
Н. Дайер
90'
ГОЛ! 3:2!
В. Бони
Пас отдал
Д. Шелви
86'
Желтая карточка
А. Ранхель
81'
80'
Желтая карточка
Ч. Адам
ГОЛ! 2:2!
Н. Дайер
74'
72'
Замена
Ч. Адам
️️️️
У. Паласиос
72'
Замена
М. Уилсон
️️️️
С. Айрленд
Замена
Д. Шелви
️️️️
Д. Де Гузман
71'
Желтая карточка
Э. Уилльямс
60'
ГОЛ! 1:2!
В. Бони
Пас отдал
Д. Де Гузман
56'
55'
Замена
М. Этерингтон
️️️️
М. Арнаутович
Замена
Н. Дайер
️️️️
Р. Лама
55'
36'
Желтая карточка
Р. Хут
Желтая карточка
Чико
34'
25'
ГОЛ! 0:2!
С. Айрленд
Пас отдал
П. Крауч
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уолтерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Суонси
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Треммель
4
Дэвис
22
Ранхель
15
Чико
5
Уилльямс
7
Бриттон
18
Де Гузман
8
Посуэло
14
Лама
15
Раутледж
2
Бони
4-3-3
31
Бегович
6
Хут
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
7
Айрленд
8
Паласиос
15
Н'Зонзи
19
Уолтерс
15
Крауч
7
Арнаутович
18
Де Гузман
26
Шелви
26
Шелви
18
Де Гузман
8
Посуэло
87
Каньяс
87
Каньяс
8
Посуэло
14
Лама
12
Дайер
12
Дайер
14
Лама
7
Айрленд
36
Уилсон
36
Уилсон
7
Айрленд
7
Арнаутович
26
Этерингтон
26
Этерингтон
7
Арнаутович
8
Паласиос
16
Адам
16
Адам
8
Паласиос
Остались в запасе
Суонси
Сток Сити
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
45
Грегор Забрет
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
12
Гленн Уилэн
ЦП
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Суонси - Сток Сити
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Либерти
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