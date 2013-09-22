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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Сток Сити
Арсенал - Сток Сити: обзор матча 22 сентября 2013
Арсенал
22.09.2013, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Сток Сити
5'
А. Рэмзи
36'
П. Мертезакер
72'
Б. Санья
26'
Д. Кэмерон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Сток Сити
90'
+1
Желтая карточка
С. Айрленд
Замена
М. Артета
️️️️
М. Озил
80'
75'
Замена
Д. Пеннант
️️️️
К. Джонс
Замена
Н. Монреаль
️️️️
Д. Уилшир
73'
Замена
Р. Миячи
️️️️
С. Гнабри
73'
ГОЛ! 3:1!
Б. Санья
Пас отдал
М. Озил
72'
67'
Замена
У. Паласиос
️️️️
Э. Питерс
59'
Замена
С. Айрленд
️️️️
Ч. Адам
53'
Желтая карточка
Р. Хут
ГОЛ! 2:1!
П. Мертезакер
Пас отдал
М. Озил
36'
26'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кэмерон
ГОЛ! 1:0!
А. Рэмзи
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЛВ
20
Матье Фламини
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
(К)
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ПЗ
16
Чарли Адам
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
36
Марк Уилсон
ЦП
19
Джонатан Уолтерс
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Арсенал
2
Эмилиано Вивиано
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
31
Рио Миячи
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
15
Питер Крауч
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Санья
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Уилшир
10
Озил
7
Гнабри
9
Жиру
4-4-2
31
Бегович
5
Кэмерон
17
Шоукросс
6
Хут
33
Питерс
19
Уолтерс
15
Н'Зонзи
36
Уилсон
16
Адам
7
Арнаутович
9
Джонс
10
Уилшир
18
Монреаль
18
Монреаль
10
Уилшир
10
Озил
8
Артета
8
Артета
10
Озил
7
Гнабри
31
Миячи
31
Миячи
7
Гнабри
33
Питерс
8
Паласиос
8
Паласиос
33
Питерс
16
Адам
7
Айрленд
7
Айрленд
16
Адам
9
Джонс
7
Пеннант
7
Пеннант
9
Джонс
Остались в запасе
Арсенал
Сток Сити
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
29
Томас Соренсен
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Арсенал - Сток Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 16:00 (прямая)
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