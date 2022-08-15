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Диего Карлос
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€ 5 млн
Диего Карлос - новости
Парма
15 марта 1993 (33)
#34 | Защитник
184 см
Бразилия
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Публикации
Защитник «Астон Виллы» Карлос выбыл на полгода. В июне его купили за 31 миллион
2022.08.15 19:40
Фото
«Астон Вилла» купила защитника «Севильи» Диего Карлоса за 26 миллионов
2022.06.02 01:36
«Астон Вилла» заплатит за Карлоса 26 миллионов (Sky Sports)
2022.05.26 21:28
Официально: защитник «Севильи» Карлос переходит в «Астон Виллу»
2022.05.26 19:54
«Ньюкасл» хочет купить Карлоса летом. В январе «Севилья» не отпустила его за 50 миллионов
2022.02.15 17:46
Диего Карлос – лидер трех последних сезонов еврокубков по заработанным в свои ворота пенальти
2021.09.15 09:42
У защитника «Севильи» Карлоса выявлен коронавирус
2021.01.19 00:28
«Сити» купит Диего Карлоса или Хосе Хименеса, если не сможет приобрести Кулибали
2020.09.16 19:48
1
Защитник «Севильи» Карлос в трех последних матчах Лиги Европы подряд фолил в своей штрафной
2020.08.23 11:35
«Арсенал» может подписать Карлоса из «Севильи» за 75 миллионов
2020.08.02 20:27
2
Metro: «Реал», «Атлетико» и «Наполи» поборются за защитника «Севильи» Карлоса
2020.04.16 08:17
Sport.es: «Барселона» и «Ливерпуль» поспорят за защитника «Севильи» Карлоса
2020.04.10 21:50
«Барселона» готова обменять Ракитича на одного из защитников «Севильи»
2020.04.09 07:36
1
Фото
«Севилья» за 15 миллионов купила защитника «Нанта» Карлоса. Им интересовался «Зенит»
2019.06.03 23:14
2
«Севилья» подпишет Карлоса, которым интересовался «Зенит»
2019.05.31 22:40
Защитник «Нанта»: «Судья сказал: могу добавить 4 минуты – успеете пропустить еще один?»
2018.12.01 15:42
8
«Зенит» заинтересован в приобретении центрального защитника «Нанта»
2018.07.31 13:30
11
Видео
Во Франции лучшим судьей стал арбитр, ударивший игрока «Нанта»
2018.05.04 07:16
9
Судья, ударивший игрока «Нанта», дисквалифицирован на полгода
2018.02.02 06:03
4
Лига 1 отменила желтую карточку Диего Карлосу, которого ударил арбитр
2018.01.15 22:05
Видео
Арбитр матча «Нант» – «ПСЖ» признал свою неправоту и попросил отменить желтую карточку Диего Карлоса
2018.01.15 15:35
17
Видео
Судья ударил футболиста «Нанта» ногой и удалил его в матче с «ПСЖ»
2018.01.15 11:03
24
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Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
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Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
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Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
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