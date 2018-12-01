Защитник «Нанта»: «Судья сказал: могу добавить 4 минуты – успеете пропустить еще один?»

Защитник «Нанта» Диего Карлос рассказал об инциденте во время матча 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (0:3). Команда Вахида Халиходжича пропустила на 72-й, 84-й и 90-й минутах.

«Когда мы пропустили второй гол, судья подошел ко мне, посмеялся и сказал: могу добавить еще четыре минуты – успеете пропустить еще один?

Немыслимо, что судьи позволяют себе подобное. Они нужны не для того, чтобы комментировать происходящее, а для того, чтобы судить игры. Этот эпизод видно на повторе с камеры», – сказал Карлос.

Арбитр той встречи Жером Брисар ответил на слова футболиста, сказав, что изложит собственную версию на заседании судейской комиссии.