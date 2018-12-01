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    • Защитник «Нанта»: «Судья сказал: могу добавить 4 минуты – успеете пропустить еще один?»

    Защитник «Нанта»: «Судья сказал: могу добавить 4 минуты – успеете пропустить еще один?»

    Защитник «Нанта» Диего Карлос рассказал об инциденте во время матча 15-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена» (0:3). Команда Вахида Халиходжича пропустила на 72-й, 84-й и 90-й минутах.

    «Когда мы пропустили второй гол, судья подошел ко мне, посмеялся и сказал: могу добавить еще четыре минуты – успеете пропустить еще один?

    Немыслимо, что судьи позволяют себе подобное. Они нужны не для того, чтобы комментировать происходящее, а для того, чтобы судить игры. Этот эпизод видно на повторе с камеры», – сказал Карлос.

    Арбитр той встречи Жером Брисар ответил на слова футболиста, сказав, что изложит собственную версию на заседании судейской комиссии.

    Источник: L'Équipe

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    01.12.2018 15:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 2 декабря 2018, 02:43

      Моральная разгрузка была у арбитра )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 декабря 2018, 18:40

      Судья приколист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      gnatovroma 1 декабря 2018, 18:07

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      -3
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 1 декабря 2018, 17:42

      А сколько судьи от футболистов выслушивают во время матча?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7798

      mihail200606 1 декабря 2018, 17:34

      Даже судья стебется над вами..

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 декабря 2018, 16:46

      Судья приколист, молодец.

      3
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 1 декабря 2018, 16:06

      Да походу судье шутить нельзя.особенно после того как он ВАНГОЙ стал или Нострадамусом, это кому как нравиться!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6075

      GoldPlayFIFARus9 1 декабря 2018, 16:01

      Ой хоспадеее, какие все ранимые, судья просто шутканул,а он разнылся как баба. Если такой правильный, то нехер спорить с судьёй, а то после каждого свистка подбегают и начинают мозг выносить

      9
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