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    «Ньюкасл» хочет купить Карлоса летом. В январе «Севилья» не отпустила его за 50 миллионов

    «Ньюкасл» сохраняет интерес к центральному защитнику «Севильи» Диего Карлосу.

    В январе английский клуб предлагал за игрока около 50 миллионов евро, но получил отказ.

    Летом «Ньюкасл» предпримет новую попытку купить бразильца.

    • В этом сезоне 28-летний Карлос забил 2 гола в 32 матчах.
    • Его контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 45 миллионов евро.

    Зимний новичок «Ньюкасла» Триппьер сломал ногу. У него 2 гола в 2 последних играх

    «Ньюкасл» выиграл три матча АПЛ подряд впервые с 2018 года

    АПЛ. «Ньюкасл» обыграл «Эвертон» и покинул зону вылета, «Вест Хэм» победил «Уотфорд»

    Источник: Marca

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