«Ньюкасл» хочет купить Карлоса летом. В январе «Севилья» не отпустила его за 50 миллионов

«Ньюкасл» сохраняет интерес к центральному защитнику «Севильи» Диего Карлосу.

В январе английский клуб предлагал за игрока около 50 миллионов евро, но получил отказ.

Летом «Ньюкасл» предпримет новую попытку купить бразильца.

В этом сезоне 28-летний Карлос забил 2 гола в 32 матчах.

Его контракт с «Севильей» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость футболиста – 45 миллионов евро.

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