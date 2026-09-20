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Парма
Диего Карлос
Статистика
€ 5 млн
Диего Карлос - статистика
Парма
15 марта 1993 (33)
#34 | Защитник
184 см
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Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
1' - 81'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 46'
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Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Парма
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 1
20.09.2026
Дженоа
1' - 81'
Италия. Серия А, 4 тур
Комо
2 : 1
14.09.2026
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 1
06.09.2026
Монца
1' - 46'
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