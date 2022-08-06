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    Диего Карлос - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Диего
    Фамилия Карлос
    Команда Астон Вилла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 30,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астон Вилла 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    13.08.2022 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Эвертон (Ливерпуль)
    06.08.2022 1' -90' Борнмут (Борнмут) 2:0 Астон Вилла (Бирмингем)
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