Диего Карлос - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Карлос
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 30,00
млн
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Карлос
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм
|1:1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|13.08.2022
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Эвертон (Ливерпуль)
|06.08.2022
|1' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|2:0
|Астон Вилла (Бирмингем)