«Манчестер Сити» продолжает поиски центрального защитника.

Приоритетная цель – Калиду Кулибали из «Наполи», однако «Сити» считает, что ценник в 80 миллионов евро, установленный итальянцами, слишком высокий за 29-летнего игрока.

Если клубу не удастся сбить цену на сенегальца, тогда он попробует приобрести либо Диего Карлоса у «Севильи», либо Хосе-Марию Хименеса у «Атлетико».