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    «Сити» купит Диего Карлоса или Хосе Хименеса, если не сможет приобрести Кулибали

    «Манчестер Сити» продолжает поиски центрального защитника.

    Приоритетная цель – Калиду Кулибали из «Наполи», однако «Сити» считает, что ценник в 80 миллионов евро, установленный итальянцами, слишком высокий за 29-летнего игрока.

    Если клубу не удастся сбить цену на сенегальца, тогда он попробует приобрести либо Диего Карлоса у «Севильи», либо Хосе-Марию Хименеса у «Атлетико».

    • Рыночная стоимость Карлоса – 50 миллионов евро.
    • Хименес оценивается на рынке в 56 миллионов.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11022

      KLIM777 1 час назад

      куда там еще центральных набирать

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