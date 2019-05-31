«Севилья» подпишет Карлоса, которым интересовался «Зенит»

Пресс-служба «Севильи» объявила о договоренности между клубом и «Нантом» по покупке защитника Диего Карлоса.

3-го июня бразилец пройдет медобследование в испанском клубе. Запланировано подписание контракта сроком до 2024-го года. Информация о стоимости перехода отсутствует.

Карлос провел в «Нанте» три сезона. В прошлом сезоне забил один гол в 40-ка матчах всех турниров. Transfermarkt оценивает защитника в 10 миллионов евро.

Прошлым летом сообщалось об интересе к 26-летнему Карлосу со стороны «Зенита».