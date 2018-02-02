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    Судья, ударивший игрока «Нанта», дисквалифицирован на полгода

    Дисциплинарный комитет французской лиги рассмотрел резонансное дело и вынес наказание главному арбитру матча 20-го тура «Нант»«ПСЖ» (0:1) Тони Шапрона. 45-летний судья был дисквалифицирован на три месяца, а также еще на три месяца условно, за то, что ударил защитника «Нанта» Диего Карлоса.

    Напомним, что на 90-й минуте во время атаки парижан бразилец на бегу случайно задел Шапрона. Тот споткнулся, упал на газон, после чего ударил Карлоса ногой и, показав ему вторую желтую карточку, удалил с поля.

    Позже арбитр извинился и попросил отменить свое решение с удалением. Всего за несколько недель до данного происшествия Шапрон заявлял, что по окончании сезона планирует завершить судейскую карьеру.

    Источник: Skysports

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    02.02.2018 06:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 2 февраля 2018, 10:05

      Да не ударил он его, промазал же)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +818

      diktatop 2 февраля 2018, 09:20

      мдя...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 2 февраля 2018, 08:46

      Идеальное завершение карьеры)))

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 февраля 2018, 06:42

      Вместо пожизненного легко отделался.

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