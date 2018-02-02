Судья, ударивший игрока «Нанта», дисквалифицирован на полгода

Дисциплинарный комитет французской лиги рассмотрел резонансное дело и вынес наказание главному арбитру матча 20-го тура «Нант» – «ПСЖ» (0:1) Тони Шапрона. 45-летний судья был дисквалифицирован на три месяца, а также еще на три месяца условно, за то, что ударил защитника «Нанта» Диего Карлоса.

Напомним, что на 90-й минуте во время атаки парижан бразилец на бегу случайно задел Шапрона. Тот споткнулся, упал на газон, после чего ударил Карлоса ногой и, показав ему вторую желтую карточку, удалил с поля.

Позже арбитр извинился и попросил отменить свое решение с удалением. Всего за несколько недель до данного происшествия Шапрон заявлял, что по окончании сезона планирует завершить судейскую карьеру.