Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жоау Педру - статистика

Завершил карьеру
3 апреля 1993 (33), Гимараеш
#8 | Полузащитник
177 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шавиш
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 18 тур
Шавиш
0 : 0
21.01.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 17 тур
Шавиш
0 : 3
13.01.2024
Спортинг
65' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 2
07.01.2024
Шавиш
82' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Порту
1 : 0
29.12.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Шавиш
1 : 3
17.12.2023
Каза Пиа
1' - 29'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эшторил
5 : 0
10.12.2023
Шавиш
1' - 46'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
1' - 46'
37'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 1
11.11.2023
Шавиш
74' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
28.10.2023
Шавиш
46' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Шавиш
4 : 2
07.10.2023
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Арука
0 : 2
01.10.2023
Шавиш
80' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Шавиш
2 : 2
24.09.2023
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Боавишта
4 : 1
18.09.2023
Шавиш
63' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Шавиш
1 : 2
03.09.2023
Морейренcе
68' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
5 : 0
26.08.2023
Шавиш
46' - 71'
Португалия. Примейра, 2 тур
Шавиш
2 : 4
19.08.2023
Брага
69' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Риу Аве
2 : 0
13.08.2023
Шавиш
1' - 65'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
1
Стало известно, каким составом Иран сыграет с Россией
10:15
2
Орлов – о «Спартаке»: «Клуб великий, но это в прошлом»
09:50
5
ФотоИгрока сборной Израиля удалили после празднования гола в матче с Австрией
09:39
3
Кечинов назвал главный козырь «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ
09:27
1
Хавбек «Краснодара» высказался об особом отношении судей в РПЛ к Кордобе
08:42
5
Лахиялов: «Краснодар» и «Зенит» оказали бы сопротивление «Барселоне» и другим топ-клубам»
08:28
4
Аршавин назвал место, которое займет «Локомотив» в РПЛ к зимней паузе
08:14
1
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+