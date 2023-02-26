Скотт Калдуэлл - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Калдуэлл
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Скотт
|Фамилия
|Калдуэлл
|Команда
|Реал Солт-Лейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1991 (31 год)
|Рост
|174
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.03.2023
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк
|1:2
|Остин
|США. МЛС, 4 тур
|05.03.2023
|1' - 72'
|Сиэтл
|2:0
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 3 тур
|26.02.2023
|88' - 90'
|Ванкувер Уайткепс
|1:2
|Реал Солт-Лейк
|США. МЛС, 2 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Солт-Лейк
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2023
|Был в запасе
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|1:2
|Остин (Остин)
|05.03.2023
|1' -72'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:0
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|26.02.2023
|88' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:2
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)