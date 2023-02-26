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    Скотт Калдуэлл - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Скотт
    Фамилия Калдуэлл
    Команда Реал Солт-Лейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1991 (31 год)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.03.2023 Был в запасе Реал Солт-Лейк 1:2 Остин США. МЛС, 4 тур
    05.03.2023 1' - 72' Сиэтл 2:0 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 3 тур
    26.02.2023 88' - 90' Ванкувер Уайткепс 1:2 Реал Солт-Лейк США. МЛС, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Солт-Лейк 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2023 Был в запасе Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити) 1:2 Остин (Остин)
    05.03.2023 1' -72' Сиэтл (Сиэтл) 2:0 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    26.02.2023 88' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:2 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
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