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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк: обзор матча 26 февраля 2023
Ванкувер Уайткепс
26.02.2023, воскресенье, 06:30
США. МЛС, 2 тур
1 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
24'
Д. Браун
70'
Ж. Глад
73'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
90'
Замена
Б. Идальго
️️️️
Э. Броди
88'
Замена
С. Калдуэлл
️️️️
Б. Охеда
79'
Замена
Д. Мерам
️️️️
Д. Саварино
79'
Замена
Д. Мусовски
️️️️
А. Хулио
Замена
С. Кордова
️️️️
Ю. Грессель
76'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Браун
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Крейлах
70'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Глад
Пас отдал
М. Чанг
Замена
П. Вите
️️️️
К. Дажоме
66'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Ю. Грессель
24'
15'
Желтая карточка
J. Loffelsend
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
20
Али Ахмед
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
16
Серхио Кордова
ЦФ
Реал Солт-Лейк
44
Мозес Найман
ОП
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
20
Эрик Холт
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
4-1-1-2-2
1
91
Браун
14
4
Веселинович
33
Блэкмон
20
Кубас
18
Шепф
11
Дажоме
24
Грессель
25
Галд
24
Уайт
4-3-3
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
16
Овьедо
16
Чанг
11
Саварино
8
Охеда
87
Крейлах
3
Броди
11
Хулио
11
Дажоме
45
Вите
45
Вите
11
Дажоме
91
Браун
21
Рапозо
21
Рапозо
91
Браун
24
Грессель
16
Кордова
16
Кордова
24
Грессель
3
Броди
19
Идальго
19
Идальго
3
Броди
8
Охеда
12
Калдуэлл
12
Калдуэлл
8
Охеда
11
Саварино
22
Мерам
22
Мерам
11
Саварино
11
Хулио
19
Мусовски
19
Мусовски
11
Хулио
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
12
Томас Хасал
ВР
20
Али Ахмед
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
44
Мозес Найман
ОП
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
20
Али Ахмед
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
31
Расселл Тейберт
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
Остались в запасе
44
Мозес Найман
ОП
20
Эрик Холт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Реал Солт-Лейк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
БиСи Плэйс
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