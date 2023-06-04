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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Реал Солт-Лейк
Остин - Реал Солт-Лейк: обзор матча 04 июня 2023
Остин
04.06.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 2
Завершен
Реал Солт-Лейк
15'
R. Rubin
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Остин - Реал Солт-Лейк
34'
Желтая карточка
Ж. Глад
15'
ГОЛ! 0:1!
R. Rubin
Пас отдал
J. Loffelsend
7'
Желтая карточка
Б. Идальго
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
28
Rubio Rubin
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
2-1-1-2-3
1
24
18
Касканте
20
Валенсия
4
Ринг
24
Ригони
17
Галлахер
77
Факундес
17
Редес
37
Уррути
3-3-4
13
Биверс
15
Глад
19
16
Овьедо
16
Чанг
8
Охеда
19
Идальго
11
Хулио
27
4
Вера
28
Остались в запасе
Остин
Реал Солт-Лейк
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
29
Will Bruin
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
12
Kipp Keller
ЦЗ
22
Sofiane Djeffal
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
29
Will Bruin
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Остин - Реал Солт-Лейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Q2
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