Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк: обзор матча 28 мая 2023
Миннесота Юнайтед
28.05.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 21 тур
1 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
31'
Ж. Глад (АГ)
28'
Д. Саварино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Фрагапане
85'
74'
Замена
B. Jacquesson
️️️️
Д. Крейлах
74'
Замена
М. Чанг
️️️️
R. Rubin
Желтая карточка
D. Taylor
73'
71'
Желтая карточка
R. Rubin
Замена
S. Jeong
️️️️
K. Lawrence
68'
59'
Желтая карточка
Б. Охеда
59'
Замена
Э. Энели
️️️️
Б. Идальго
59'
Замена
П. Руис
️️️️
J. Loffelsend
46'
Замена
Г. Биверс
️️️️
З. МакМат
45'
+7
Желтая карточка
Ж. Глад
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Ж. Глад
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Саварино
Желтая карточка
Л. Амарилья
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
92
Kemar Lawrence
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
30
Joseph Rosales
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
9
Луис Амарилья
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
77
Sangbin Jeong
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
3-4-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
92
7
Фрагапане
31
Дотсон
20
Трапп
30
27
21
Хлонгване
9
Амарилья
3-4-3
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
19
87
Крейлах
8
Охеда
11
Саварино
19
Идальго
19
Мусовски
3
Броди
28
92
77
77
92
7
Фрагапане
8
Гарсия
8
Гарсия
7
Фрагапане
18
МакМат
13
Биверс
13
Биверс
18
МакМат
19
17
Руис
17
Руис
19
19
Идальго
14
Энели
14
Энели
19
Идальго
28
16
Чанг
16
Чанг
28
87
Крейлах
27
27
87
Крейлах
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
3
Zarek Valentin
ЦЗ
16
Кервин Арриага
ОП
13
Eric Dick
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Остались в запасе
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Альянц Филд
Новости команд
Все
Миннесота Юнайтед
Реал Солт-Лейк
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
21 августа
2
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+