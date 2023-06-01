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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 01 июня 2023
Реал Солт-Лейк
01.06.2023, четверг, 04:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
51'
Д. Мусовски
67'
П. Руис
45+4'
Г. Бругман (П)
72'
М. Родригес
74'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
85'
Замена
Э. Савалета
️️️️
Калегари
Желтая карточка
П. Руис
83'
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Мусовски
80'
Замена
B. Jacquesson
️️️️
Д. Крейлах
80'
80'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Д. Йовелич
74'
ГОЛ! 2:3!
Т. Бойд
72'
ГОЛ! 2:2!
М. Родригес
ГОЛ! 2:1!
П. Руис
67'
66'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Желтая карточка
Э. Броди
64'
58'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Х. Ауде
58'
Замена
М. Родригес
️️️️
G. Vivi
Желтая карточка
Д. Мусовски
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мусовски
Пас отдал
Д. Саварино
51'
46'
Замена
Т. Бойд
️️️️
Э. Альварес
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Бругман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
9
Деян Йовелич
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
15
Эрик Савалета
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
8
Мемо Родригес
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
1-5-1-3
13
Биверс
30
Силва Марсело
11
Гомес
17
Руис
8
Охеда
87
Крейлах
14
Энели
11
Саварино
4
Вера
3
Броди
19
Мусовски
4-3-1-2
31
Бонд
2
Калегари
2
Нил
4
Касерес
3
Ауде
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
10
Альварес
37
9
Йовелич
19
Мусовски
16
Чанг
16
Чанг
19
Мусовски
87
Крейлах
27
27
87
Крейлах
2
Калегари
15
Савалета
15
Савалета
2
Калегари
9
Йовелич
18
Лирдам
18
Лирдам
9
Йовелич
3
Ауде
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Ауде
10
Альварес
19
Бойд
19
Бойд
10
Альварес
37
8
Родригес
8
Родригес
37
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
19
Боде Идальго
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Остались в запасе
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
19
Престон Джадд
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
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