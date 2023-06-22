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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Реал Солт-Лейк
Сент-Луис - Реал Солт-Лейк: обзор матча 22 июня 2023
Сент-Луис
22.06.2023, четверг, 03:30
США. МЛС, 27 тур
1 : 3
Завершен
Реал Солт-Лейк
21'
Н. Джоаккини
15'
Д. Луна
48'
Д. Крейлах
66'
Д. Крейлах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Реал Солт-Лейк
84'
Замена
М. Найман
️️️️
J. Loffelsend
83'
Замена
Б. Овьедо
️️️️
Д. Крейлах
83'
Замена
I. Paul
️️️️
Д. Луна
Замена
И. Йенсен
️️️️
Н. Джоаккини
80'
75'
Замена
Б. Идальго
️️️️
П. Руис
71'
Желтая карточка
Г. Биверс
Замена
А. Джексон
️️️️
И. Вассилев
69'
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Крейлах
Замена
R. Alm
️️️️
C. Martins
64'
54'
Желтая карточка
Б. Вера
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Крейлах
Желтая карточка
Д. Нервински
47'
46'
Замена
М. Чанг
️️️️
B. Jacquesson
Желтая карточка
Т. Острак
30'
Желтая карточка
Д. Страуд
29'
ГОЛ! 1:1!
Н. Джоаккини
21'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Луна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Джаред Страуд
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
14
Эмека Энели
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
41
Johnny Klein
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
23
Ilijah Paul
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Бюрки
6
26
Паркер
3
14
Нельсон
2
Нервински
12
8
Страуд
7
Острак
19
Вассилев
16
Джоаккини
2-4-4
13
Биверс
15
Глад
19
17
Руис
10
Луна
87
Крейлах
14
Энели
19
Мусовски
27
4
Вера
3
Броди
19
Вассилев
16
Джексон
16
Джексон
19
Вассилев
12
10
10
12
16
Джоаккини
10
Йенсен
10
Йенсен
16
Джоаккини
87
Крейлах
16
Овьедо
16
Овьедо
87
Крейлах
19
44
Найман
44
Найман
19
17
Руис
19
Идальго
19
Идальго
17
Руис
27
16
Чанг
16
Чанг
27
10
Луна
23
23
10
Луна
Остались в запасе
Сент-Луис
Реал Солт-Лейк
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
41
Johnny Klein
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
18
Зак МакМат
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
41
Johnny Klein
ЦФ
70
Selmir Pidro
ЦФ
Остались в запасе
18
Зак МакМат
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Сент-Луис - Реал Солт-Лейк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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