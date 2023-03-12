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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Остин
Реал Солт-Лейк - Остин: обзор матча 12 марта 2023
Реал Солт-Лейк
12.03.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 2
Завершен
Остин
22'
Ж. Глад
9'
Д. Галлахер
33'
О. Вольф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Остин
Замена
Э. Холт
️️️️
Ж. Глад
82'
82'
Замена
М. Уррути
️️️️
Г. Зардес
Замена
Д. Луна
️️️️
J. Loffelsend
76'
71'
Замена
Д. Факундес
️️️️
E. Finlay
71'
Замена
N. Lima
️️️️
Э. Ригони
61'
Замена
А. Лундквист
️️️️
Ж. Колманич
Желтая карточка
Д. Крейлах
41'
33'
ГОЛ! 1:2!
О. Вольф
Пас отдал
Д. Перейра
ГОЛ! 1:1!
Ж. Глад
22'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Галлахер
Пас отдал
О. Вольф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
28
Rubio Rubin
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
3
Эндрю Броди
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
4
Александер Ринг
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
17
Джон Галлахер
ПВ
24
Эмилиано Ригони
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
7
Даниэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
10
Диего Луна
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
20
Эрик Холт
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Остин
20
Matt Bersano
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
24
Nick Lima
ЦЗ
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
4-3-3
18
МакМат
16
Овьедо
30
Силва Марсело
19
15
Глад
8
Охеда
11
Гомес
11
Саварино
3
Броди
87
Крейлах
28
2-3-3-2
1
15
Вяйсянен
23
Колманич
4
Ринг
33
Вольф
13
24
Ригони
17
Галлахер
9
Дриусси
7
Перейра
9
Зардес
19
10
Луна
10
Луна
19
15
Глад
20
Холт
20
Холт
15
Глад
23
Колманич
21
Лундквист
21
Лундквист
23
Колманич
24
Ригони
24
24
24
Ригони
13
77
Факундес
77
Факундес
13
9
Зардес
37
Уррути
37
Уррути
9
Зардес
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Остин
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
20
Matt Bersano
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Остались в запасе
20
Matt Bersano
ВР
20
Йохан Валенсия
ОП
16
H. Jimenez
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Джош Волфф
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Остин
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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