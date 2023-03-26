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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Сент-Луис
Реал Солт-Лейк - Сент-Луис: обзор матча 26 марта 2023
Реал Солт-Лейк
26.03.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 7 тур
0 : 4
Завершен
Сент-Луис
47'
Н. Джоаккини
61'
Клаусс
66'
Клаусс
76'
R. Alm
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Сент-Луис
86'
Замена
C. Martins
️️️️
Н. Джоаккини
85'
Желтая карточка
R. Alm
78'
Замена
N. Blom
️️️️
Э. Левен
78'
Замена
A. Watts
️️️️
И. Вассилев
76'
ГОЛ! 0:4!
R. Alm
Пас отдал
Э. Левен
Желтая карточка
Ж. Глад
75'
Замена
М. Чанг
️️️️
А. Хулио
72'
Замена
I. Paul
️️️️
Д. Крейлах
72'
66'
ГОЛ! 0:3!
Клаусс
61'
ГОЛ! 0:2!
Клаусс
Замена
Д. Саварино
️️️️
Д. Мерам
60'
60'
Замена
R. Alm
️️️️
Т. Острак
60'
Замена
И. Йенсен
️️️️
Д. Страуд
47'
ГОЛ! 0:1!
Н. Джоаккини
Пас отдал
И. Вассилев
Желтая карточка
Д. Крейлах
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
11
Андерсон Хулио
ЦФ
87
Дамир Крейлах
ЦФ
4
Брайан Вера
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Николас Джоаккини
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Реал Солт-Лейк
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
23
Ilijah Paul
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
20
Akil Watts
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
70
Selmir Pidro
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
10
Rasmus Alm
ЦФ
2-3-4
18
МакМат
15
Глад
19
22
Мерам
17
Руис
11
Гомес
3
Броди
4
Вера
87
Крейлах
11
Хулио
4-1-2-3
1
Бюрки
2
Нервински
26
Паркер
14
Нельсон
3
23
Левен
7
Острак
19
Вассилев
8
Страуд
99
Клаусс
16
Джоаккини
22
Мерам
11
Саварино
11
Саварино
22
Мерам
11
Хулио
16
Чанг
16
Чанг
11
Хулио
87
Крейлах
23
23
87
Крейлах
23
Левен
6
6
23
Левен
19
Вассилев
20
20
19
Вассилев
16
Джоаккини
12
12
16
Джоаккини
8
Страуд
10
Йенсен
10
Йенсен
8
Страуд
7
Острак
10
10
7
Острак
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
24
Tomas Gomez
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
27
Bertin Jacquesson
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
70
Selmir Pidro
ЦФ
7
Самуэль Адениран
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Сент-Луис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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