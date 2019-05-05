Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Крейг Гарднер - статистика

Завершил карьеру
25 ноября 1986 (39), Солихалл
#8 | Полузащитник
178 см | 71 кг
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
5
1
1
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Рединг
0 : 0
05.05.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
27.04.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ротерхэм
1 : 3
22.04.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
19.04.2019
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
13.04.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
10.04.2019
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Вест Бромвич
3 : 2
29.03.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
84'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Престон
1 : 0
16.03.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
13.03.2019
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
10.03.2019
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Халл Сити
2 : 0
02.03.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
60'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
1 : 2
26.02.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
23.02.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
12.02.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 4
09.02.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
02.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Суонси
3 : 3
29.01.2019
Бирмингем Сити
1' - 90'
35'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
3 : 1
18.01.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
80'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
12.01.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.01.2019
Бирмингем Сити
Был в запасе
83'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
29.12.2018
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
26.12.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Уиган Атлетик
0 : 3
22.12.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
77'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Блэкберн
2 : 2
15.12.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
78'
90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
08.12.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
01.12.2018
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Миллуолл
0 : 2
28.11.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Астон Вилла
4 : 2
25.11.2018
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
3 : 3
10.11.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Дерби Каунти
3 : 1
03.11.2018
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
01.09.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
1 : 0
11.08.2018
Бирмингем Сити
1' - 83'
83'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
04.08.2018
Норвич Сити
1' - 74'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
49
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+