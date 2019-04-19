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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Бирмингем Сити - Дерби Каунти: обзор матча 19 апреля 2019
Бирмингем Сити
19.04.2019, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
2 : 2
Завершен
Дерби Каунти
2'
Л. Юткевич
19'
М. Моррисон
7'
М. Уогхорн
28'
Р. Кио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Желтая карточка
Ч. Адамс
90'
+2
66'
Желтая карточка
Э. Коул
Желтая карточка
Л. Юткевич
56'
48'
Желтая карточка
М. Уогхорн
45'
+2
Желтая карточка
К. Брайсон
Желтая карточка
Г. Гарднер
38'
28'
ГОЛ! 2:2!
Р. Кио
Пас отдал
Э. Коул
ГОЛ! 2:1!
М. Моррисон
19'
7'
ГОЛ! 1:1!
М. Уогхорн
Пас отдал
Д. Богль
ГОЛ! 1:0!
Л. Юткевич
Пас отдал
Хота
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
2
Джайден Богль
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Эшли Коул
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
7
Крэйг Брайсон
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
4-4-1-1
1
Камп
2
Колен
5
Моррисон
24
Педерсен
6
Дин
19
Магома
16
Дэвис
34
Адамс
20
Гарднер
24
Хота
10
Юткевич
4-2-3-1
13
Рос
36
Кио
23
Томори
3
Коул
2
Богль
7
Брайсон
4
Джонсон
10
Уилсон
7
Маунт
10
Лоуренс
29
Уогхорн
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
14
Андре Уисдом
ЦЗ
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Бирмингем Сити - Дерби Каунти
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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