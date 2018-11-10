Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Халл Сити
Бирмингем Сити - Халл Сити: обзор матча 10 ноября 2018
Бирмингем Сити
10.11.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 3
Завершен
Халл Сити
21'
Ч. Адамс
45+4'
Ч. Адамс
84'
Ч. Адамс
50'
Ф. Кэмпбелл
61'
Ф. Кэмпбелл
73'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Халл Сити
Желтая карточка
М. Моррисон
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
Ч. Адамс
84'
82'
Желтая карточка
Э. Личай
73'
ГОЛ! 2:3!
К. Гросицки
61'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Кэмпбелл
50'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
К. Гросицки
ГОЛ! 2:0!
Ч. Адамс
45'
+4
36'
Желтая карточка
Д. Ирвин
ГОЛ! 1:0!
Ч. Адамс
21'
12'
Желтая карточка
Т. Элфик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
24
Хота
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Томми Элфик
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
14
Омар Богл
ЦФ
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-2-2-1
1
Камп
2
Колен
24
Педерсен
5
Моррисон
6
Дин
8
Кифтенбельд
34
Адамс
11
Мэхони
24
Хота
10
Юткевич
4-4-2
1
Маршалл
4
Элфик
32
Бурк
2
Личай
30
де Вейс
18
Бэтти
7
Хенриксен
36
Ирвин
11
Гросицки
20
Боуэн
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Халл Сити
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
27
Коннал Трумен
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
25
Джордж Лонг
ВР
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
18
Уильям Кин
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Бирмингем Сити - Халл Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
0 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Халл Сити
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
08:57
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+