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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Бирмингем Сити
Престон - Бирмингем Сити: обзор матча 16 марта 2019
Престон
16.03.2019, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
90+4'
Ш. Магуайр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Бирмингем Сити
90'
+6
Желтая карточка
Г. Гарднер
ГОЛ! 1:0!
Ш. Магуайр
Пас отдал
Д. Джонсон
90'
+4
Желтая карточка
Б. Дэвис
86'
84'
Желтая карточка
Ж. Магома
64'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
Желтая карточка
Д. Фишер
45'
Желтая карточка
Б. Пирсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Бирмингем Сити
1
Ли Камп
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
11
Коннор Мэхони
ПВ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Престон
38
Майкл Кроу
ВР
4
Райан Ледсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
2
Джош Когли
ПЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
24
Хота
ПВ
3-3-2
1
Радд
14
Фишер
16
Хьюз
6
Дэвис
44
Поттс
4
Пирсон
14
Джонсон
14
Нмеча
24
Магуайр
4-4-1-1
1
Камп
5
Моррисон
6
Дин
45
Хардинг
24
Педерсен
8
Кифтенбельд
20
Гарднер
19
Магома
34
Адамс
11
Мэхони
10
Юткевич
Остались в запасе
Престон
Бирмингем Сити
38
Майкл Кроу
ВР
4
Райан Ледсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
24
Хота
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
4
Райан Ледсон
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Луис Мулт
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
24
Хота
ПВ
2
Джош Когли
ПЗ
27
Коннал Трумен
ВР
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
Главный тренер
Райан Лоу
Статистика матча Престон - Бирмингем Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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