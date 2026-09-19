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Алессио Да Крус - статистика

Анортосис
18 января 1997 (29)
#9 | Полузащитник
Нидерланды
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 0
19.09.2026
Анортосис
1' - 57'
36'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Анортосис
2 : 1
12.09.2026
АПОЭЛ
1' - 59'
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
Аполлон
3 : 1
05.09.2026
Анортосис
1' - 83'
59'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
АЕЛ
2 : 0
30.08.2026
Анортосис
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фортуна
18
4
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 0
16.03.2025
Фортуна
1' - 58'
45'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Фортуна
1 : 0
08.03.2025
Хераклес
29' - 87'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
1' - 86'
8'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
28.02.2025
Фортуна
1' - 86'
8'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
АЗ Алкмаар
1 : 0
23.02.2025
Фортуна
1' - 90'
77'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
0 : 2
09.02.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
2 : 2
01.02.2025
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
1 : 4
26.01.2025
Зволле
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
НЕК
4 : 1
19.01.2025
Фортуна
1' - 80'
70'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
0 : 3
10.01.2025
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Утрехт
2 : 5
22.12.2024
Фортуна
1' - 90'
85'
90'
34'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
1' - 90'
19'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
2 : 2
07.12.2024
Фортуна
1' - 81'
21'
37'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
30.11.2024
Фортуна
72' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фортуна
1 : 2
23.11.2024
Твенте
63' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Зволле
3 : 1
09.11.2024
Фортуна
1' - 63'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фортуна
3 : 0
02.11.2024
Херенвен
1' - 56'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
26.10.2024
Гронинген
68' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Виллем II
0 : 0
20.10.2024
Фортуна
82' - 90'
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