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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Фортуна
Фейеноорд - Фортуна: обзор матча 30 ноября 2024
Фейеноорд
30.11.2024, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
1 : 1
Завершен
Фортуна
81'
С. Хименес
33'
Ш. Адевойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Фортуна
Желтая карточка
С. Хименес
89'
88'
Замена
К. Петерсон
️️️️
Э. Буллауде
88'
Замена
А. Эрцег
️️️️
А. Халилович
Замена
C. Nadje
️️️️
Х. Ин Бом
87'
ГОЛ! 1:1!
С. Хименес
Пас отдал
И. Пайшао
81'
72'
Замена
А. Да Крус
️️️️
М. Аико
67'
Желтая карточка
Р. Фоссо
65'
Желтая карточка
Ш. Адевойе
Замена
А. Миламбо
️️️️
Ж. Лотомба
65'
Замена
Т. Белен
️️️️
Г. Смал
65'
Замена
К. Стенгс
️️️️
Р. Зерруки
56'
Замена
С. Хименес
️️️️
З. Редмонд
56'
51'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
J. Mitrović
46'
Замена
Л. Розье
️️️️
J. Dahlhaus
33'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Адевойе
Пас отдал
С. Бастьен
Желтая карточка
Г. Траунер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Гийс Смал
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
23
Кинтен Тимбер
(К)
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
17
Зепикено Редмонд
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Родриго Гут
(К)
ЦЗ
80
Райан Фоссо
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
70
Макан Аико
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
3
Томас Белен
ЦЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Фортуна
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Luka Tunjic
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-3-1-2
1
Велленройтер
5
Смал
18
Траунер
17
Ганцко
3
Лотомба
16
Ин Бом
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Пайшао
17
Редмонд
23
Хадж Мусса
3-2-2-3
31
Брандерхорст
4
Адевойе
3
Гут
35
Дийкс
80
Фоссо
22
Бастьен
10
Халилович
10
Буллауде
8
11
70
Аико
5
Смал
3
Белен
3
Белен
5
Смал
16
Ин Бом
18
18
16
Ин Бом
3
Лотомба
17
Миламбо
17
Миламбо
3
Лотомба
6
Зерруки
14
Стенгс
14
Стенгс
6
Зерруки
17
Редмонд
29
Хименес
29
Хименес
17
Редмонд
11
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
11
8
32
Розье
32
Розье
8
70
Аико
9
Да Крус
9
Да Крус
70
Аико
10
Буллауде
7
Петерсон
7
Петерсон
10
Буллауде
10
Халилович
50
Эрцег
50
Эрцег
10
Халилович
Остались в запасе
Фейеноорд
Фортуна
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Главный тренер
Брайан Приске
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
71
Исмаил Ка
ВР
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
26
Гивайро Рид
ПЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
Остались в запасе
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
38
Tristan Schenkhuizen
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Luka Tunjic
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Фейеноорд - Фортуна
2
2
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
1
Нарушения
11
13
Офсайды
4
3
Количество передач
544
205
Сейвы
2
9
Точность передач %
88
66
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.42
1.24
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
1 : 1
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Jannick van der Laan, Netherlands
Стадион:
Де Кейп
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