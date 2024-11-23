Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Твенте
Фортуна - Твенте: обзор матча 23 ноября 2024
Фортуна
23.11.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
62'
К. Петерсон (П)
35'
С. Стейн
67'
Р. ван Вольфсвинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Твенте
88'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Д. Ротс
88'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Ю. Регер
Замена
У. Эмбалу
️️️️
К. Петерсон
80'
Замена
J. Mitrović
️️️️
И. Пинту
80'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
С. Бастьен
80'
78'
Замена
М. Садилек
️️️️
С. Стейн
67'
ГОЛ! 1:2!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
С. Стейн
Замена
А. Да Крус
️️️️
А. Халилович
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Петерсон
62'
61'
Желтая карточка
Б. ван Рой
59'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Ламмерс
59'
Замена
М. ван Берген
️️️️
М. Влап
Желтая карточка
А. Халилович
50'
Замена
М. Аико
️️️️
Л. Розье
46'
38'
Желтая карточка
М. Хилгерс
35'
ГОЛ! 0:1!
С. Стейн
Пас отдал
М. Влап
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
32
Лорейн Розье
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Ален Халилович
АП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Твенте
1
Ларс Уннершталь
(К)
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фортуна
71
Ramazan Bayram
ВР
25
Niels Martens
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
11
Умару Эмбалу
ПВ
70
Макан Аико
ЦФ
11
Luka Tunjic
ЦФ
11
Josip Mitrović
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
23
Михал Садилек
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-1-2-3
31
Брандерхорст
35
Дийкс
4
Адевойе
3
Гут
12
Пинту
32
Розье
22
Бастьен
80
Фоссо
7
Петерсон
10
Халилович
10
Буллауде
4-2-3-1
1
Уннершталь
28
ван Рой
2
Хилгерс
38
Брюнс
5
Салах-Эддин
44
Регер
41
Бесселинк
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
29
Ламмерс
22
Бастьен
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
22
Бастьен
10
Халилович
9
Да Крус
9
Да Крус
10
Халилович
7
Петерсон
11
Эмбалу
11
Эмбалу
7
Петерсон
32
Розье
70
Аико
70
Аико
32
Розье
12
Пинту
11
11
12
Пинту
44
Регер
6
Эйтинг
6
Эйтинг
44
Регер
14
Стейн
23
Садилек
23
Садилек
14
Стейн
11
Ротс
47
Лтайеф
47
Лтайеф
11
Ротс
29
Ламмерс
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
29
Ламмерс
14
Влап
7
ван Берген
7
ван Берген
14
Влап
Остались в запасе
Фортуна
Твенте
71
Ramazan Bayram
ВР
25
Niels Martens
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
20
Эдуар Мишу
АП
11
Luka Tunjic
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
71
Ramazan Bayram
ВР
25
Niels Martens
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
20
Эдуар Мишу
АП
11
Luka Tunjic
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Фортуна - Твенте
1
2
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
8
10
Офсайды
3
1
Количество передач
366
536
Сейвы
1
0
Точность передач %
73
81
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
1.14
0.66
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Fortuna Sittard Stadion, Sittard-Geleen
Новости команд
Все
Фортуна
Твенте
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Твенте» – «Пафос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Твенте» и «Пафоса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+