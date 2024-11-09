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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Фортуна
Зволле - Фортуна: обзор матча 09 ноября 2024
Зволле
09.11.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
3 : 1
Завершен
Фортуна
53'
Д. Мбайо
57'
D. van der Haar
67'
Д. Мбайо
33'
Э. Буллауде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Фортуна
90'
+6
Пенальти не реализован!
Э. Буллауде
Вторая желтая
Д. ван ден Берг
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Эрцег
Замена
K. de Rooij
️️️️
Х. Монтейру
88'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Д. Мбайо
88'
79'
Замена
А. Эрцег
️️️️
А. Халилович
Замена
Н. Фихтингер
️️️️
А. Эль-Аззузи
79'
Замена
О. Веланас
️️️️
Ю. Намли
79'
Желтая карточка
Д. Венте
73'
71'
Желтая карточка
Л. Розье
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
69'
ГОЛ! 3:1!
Д. Мбайо
Пас отдал
J. Schendelaar
67'
63'
Замена
J. Mitrović
️️️️
И. Пинту
63'
Замена
К. Петерсон
️️️️
М. Дийкс
63'
Замена
М. Аико
️️️️
А. Да Крус
ГОЛ! 2:1!
D. van der Haar
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мбайо
Пас отдал
D. van der Haar
53'
46'
Замена
J. Dahlhaus
️️️️
Р. Фоссо
Желтая карточка
Х. Монтейру
35'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Буллауде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Оливье Аэртссен
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
34
Дави ван ден Берг
ЦП
7
Юнес Намли
(К)
ЦП
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Фортуна
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
12
Иво Пинту
(К)
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ОП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
80
Райан Фоссо
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
34
Ник Фихтингер
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
18
Одиссеус Веланас
АП
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
22
Kaj de Rooij
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Фортуна
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
7
Кристоффер Петерсон
ЛВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
11
Josip Mitrović
ЦФ
8
Jasper Dahlhaus
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
70
Макан Аико
ЦФ
3-2-3-1-1
1
3
Гарсия МакНалти
33
34
Эль-Аззузи
3
Аэртссен
2
Флоранус
35
Монтейру
34
ван ден Берг
7
Намли
11
Мбайо
9
Венте
4-1-3-2
31
Брандерхорст
3
Гут
12
Пинту
4
Адевойе
35
Дийкс
32
Розье
22
Бастьен
80
Фоссо
9
Да Крус
10
Халилович
10
Буллауде
34
Эль-Аззузи
34
Фихтингер
34
Фихтингер
34
Эль-Аззузи
11
Мбайо
10
Крастев
10
Крастев
11
Мбайо
7
Намли
18
Веланас
18
Веланас
7
Намли
35
Монтейру
22
22
35
Монтейру
35
Дийкс
7
Петерсон
7
Петерсон
35
Дийкс
12
Пинту
11
11
12
Пинту
80
Фоссо
8
8
80
Фоссо
10
Халилович
50
Эрцег
50
Эрцег
10
Халилович
9
Да Крус
70
Аико
70
Аико
9
Да Крус
Остались в запасе
Зволле
Фортуна
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
37
Брейдон Ману
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Остались в запасе
71
Ramazan Bayram
ВР
1
Luuk Koopmans
ВР
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
11
Умару Эмбалу
ПВ
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Зволле - Фортуна
3
1
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
469
315
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
71
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
7
13
Удары из-за пределов штрафной
7
1
xG (ожидаемые голы)
2.19
2.84
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
0 : 0
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 2
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Van de Graaf, Netherlands
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
Новости команд
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
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