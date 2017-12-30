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    Арман Траоре - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Арман
    Фамилия Траоре
    Команда Ризеспор
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1989 (33 года)
    Рост 172
    Вес 64
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ноттингем Форест 15 0 2 3 0
    Кардифф 3 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2018 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 1:0 Кардифф (Кардифф)
    06.04.2018 Был в запасе Кардифф (Кардифф) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    13.03.2018 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 1:3 Кардифф (Кардифф)
    17.02.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 1:0 Мидлсбро (Миддлсбро)
    13.02.2018 1' -90' Кардифф (Кардифф) 2:0 Болтон (Болтон)
    34'
    03.02.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 1:4 Кардифф (Кардифф)
    9'
    20.01.2018 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    13.01.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    01.01.2018 1' -90' Лидс (Лидс) 0:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.12.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:1 Сандерленд (Сандерленд)
    82'
    26.12.2017 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:3 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    23.12.2017 Был в запасе Престон (Престон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    02.12.2017 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 4:2 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.11.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Кардифф (Кардифф)
    14'
    04.11.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 4:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21.10.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
    15.10.2017 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    30.09.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    26.09.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:3 Фулхэм (Лондон)
    33'
    23.09.2017 1' -90' Астон Вилла (Бирмингем) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    16.09.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    75'
    12.09.2017 1' -90' Сандерленд (Сандерленд) 0:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.09.2017 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    26.08.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 0:2 Лидс (Лидс)
    19.08.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Мидлсбро (Миддлсбро)
    19'
    15.08.2017 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    12.08.2017 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    04.08.2017 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:0 Миллуолл (Лондон)
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