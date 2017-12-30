Арман Траоре - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Арман
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1989 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|64
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Арман
|Фамилия
|Траоре
|Команда
|Ризеспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 октября 1989 (33 года)
|Рост
|172
|Вес
|64
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|15
|0
|2
|3
|0
|Кардифф
|3
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2018
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|1:0
|Кардифф (Кардифф)
|06.04.2018
|Был в запасе
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|13.03.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|1:3
|Кардифф (Кардифф)
|17.02.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|1:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|13.02.2018
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|34'
|03.02.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|1:4
|Кардифф (Кардифф)
|9'
|20.01.2018
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|13.01.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|01.01.2018
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.12.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|82'
|26.12.2017
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|23.12.2017
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|02.12.2017
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|4:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.11.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Кардифф (Кардифф)
|14'
|04.11.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|4:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|21.10.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|15.10.2017
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.09.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|26.09.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:3
|Фулхэм (Лондон)
|33'
|23.09.2017
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|16.09.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|75'
|12.09.2017
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.08.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:2
|Лидс (Лидс)
|19.08.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|19'
|15.08.2017
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|12.08.2017
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|04.08.2017
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)