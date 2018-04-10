Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Арман Траоре - статистика

Завершил карьеру
8 октября 1989 (36), Париж
#2 | Защитник
172 см | 64 кг
Сенегал | Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
15
0
2
3
0
Кардифф
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Астон Вилла
1 : 0
10.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Кардифф
0 : 1
06.04.2018
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Брентфорд
1 : 3
13.03.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Кардифф
1 : 0
17.02.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Кардифф
2 : 0
13.02.2018
Болтон
1' - 90'
34'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Лидс
1 : 4
03.02.2018
Кардифф
1' - 90'
9'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.01.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
13.01.2018
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Лидс
0 : 0
01.01.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.12.2017
Сандерленд
Был в запасе
82'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ноттингем Форест
0 : 3
26.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Престон
1 : 1
23.12.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ипсвич Таун
4 : 2
02.12.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.11.2017
Кардифф
1' - 90'
14'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
4 : 0
04.11.2017
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
21.10.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Дерби Каунти
2 : 0
15.10.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.09.2017
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ноттингем Форест
1 : 3
26.09.2017
Фулхэм
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Астон Вилла
2 : 1
23.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
16.09.2017
Вулверхэмптон
1' - 90'
75'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сандерленд
0 : 1
12.09.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 1
09.09.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 2
26.08.2017
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
19.08.2017
Мидлсбро
1' - 90'
19'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Барнсли
2 : 1
15.08.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Брентфорд
3 : 4
12.08.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
04.08.2017
Миллуолл
1' - 90'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
35
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+