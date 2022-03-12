Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Максим Сидоров - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Максим
    Отчество Михайлович
    Фамилия Сидоров
    Команда Текстильщик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 октября 1991 (31 год)
    Рост 169
    Вес 60
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 9 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    07.05.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    30.04.2022 72' -90' Текстильщик (Иваново) 2:5 Оренбург (Оренбург)
    23.04.2022 84' -90' Томь (Томск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    16.04.2022 38' -90' Текстильщик (Иваново) 0:5 Факел (Воронеж)
    10.04.2022 1' -46' Балтика (Калининград) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    38'
    06.04.2022 1' -71' Текстильщик (Иваново) 1:2 Металлург Л (Липецк)
    36'
    02.04.2022 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    19.03.2022 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    12.03.2022 78' -90' Велес (Москва) 3:2 Текстильщик (Иваново)
    06.03.2022 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:4 Алания (Владикавказ)
    27.11.2021 Был в запасе Спартак-2 (Москва) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    17.11.2021 Был в запасе Енисей (Красноярск) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    56'
    13.11.2021 79' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Торпедо (Москва)
    06.11.2021 84' -90' Текстильщик (Иваново) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    31.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.10.2021 46' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    17.10.2021 81' -90' Текстильщик (Иваново) 2:2 Акрон (Тольятти)
    • Читайте нас: 
    11