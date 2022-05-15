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Максим Сидоров
Статистика
Максим Сидоров - статистика
Завершил карьеру
11 октября 1991 (34)
#81 | Полузащитник
169 см | 60 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. ПФЛ. Зона Запад 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
9
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
1 : 0
15.05.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
4 : 1
07.05.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
2 : 5
30.04.2022
Оренбург
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Текстильщик
0 : 5
16.04.2022
Факел
38' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3 : 0
10.04.2022
Текстильщик
1' - 46'
38'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
1 : 2
06.04.2022
Металлург Л
1' - 71'
36'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
1 : 1
02.04.2022
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
19.03.2022
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
3 : 2
12.03.2022
Текстильщик
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
0 : 4
06.03.2022
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
2 : 1
27.11.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Енисей
3 : 0
17.11.2021
Текстильщик
Был в запасе
56'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Текстильщик
1 : 1
13.11.2021
Торпедо
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Текстильщик
4 : 1
31.10.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Нефтехимик
3 : 1
23.10.2021
Текстильщик
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
17.10.2021
Акрон
81' - 90'
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