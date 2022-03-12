Максим Сидоров - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Сидоров
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1991 (31 год)
|Рост
|169
|Вес
|60
|Имя
|Максим
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Сидоров
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 1991 (31 год)
|Рост
|169
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|9
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.05.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.04.2022
|72' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:5
|Оренбург (Оренбург)
|23.04.2022
|84' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|16.04.2022
|38' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)
|10.04.2022
|1' -46'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|38'
|06.04.2022
|1' -71'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|36'
|02.04.2022
|Был в запасе
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|12.03.2022
|78' -90'
|Велес (Москва)
|3:2
|Текстильщик (Иваново)
|06.03.2022
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:4
|Алания (Владикавказ)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|17.11.2021
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|56'
|13.11.2021
|79' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.11.2021
|84' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.10.2021
|46' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|17.10.2021
|81' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:2
|Акрон (Тольятти)