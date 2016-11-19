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    Константин Котов - статистика

    #42 | Полузащитник
    Имя Константин
    Фамилия Котов
    Команда Зенит
    Состав Молодежный
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 июня 1998 (24 года)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 23 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2017 1' -19' Оренбург (мол) (Оренбург) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.04.2017 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Урал (мол) (Екатеринбург)
    15.04.2017 1' -68' Спартак М (мол) (Москва) 2:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    08.04.2017 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:3 Анжи (мол) (Махачкала)
    03.03.2017 1' -82' ЦСКА (мол) (Москва) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    22'
    28.02.2017 1' -69' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    02.12.2016 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:4 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.11.2016 1' -72' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Уфа (мол) (Уфа)
    26.11.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 5:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    19.11.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    05.11.2016 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.10.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Томь (мол) (Томск)
    43'
    23.10.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    15.10.2016 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 3:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    01.10.2016 1' -86' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:0 Спартак М (мол) (Москва)
    24.09.2016 1' -72' Анжи (мол) (Махачкала) 3:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    18.09.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 6:0 Рубин (мол) (Казань)
    19'
    10.09.2016 1' -83' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    19'
    26.08.2016 1' -60' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    19.08.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    11.08.2016 1' -70' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    05.08.2016 1' -68' Уфа (мол) (Уфа) 0:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.07.2016 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Локомотив (мол) (Москва)
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