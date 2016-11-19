Константин Котов - статистика
#42 | Полузащитник
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Константин
|Фамилия
|Котов
|Команда
|Зенит
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июня 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит (мол)
|23
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2017
|1' -19'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|21.04.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|15.04.2017
|1' -68'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|08.04.2017
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:3
|Анжи (мол) (Махачкала)
|03.03.2017
|1' -82'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:1
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|22'
|28.02.2017
|1' -69'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|02.12.2016
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.11.2016
|1' -72'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Уфа (мол) (Уфа)
|26.11.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|5:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19.11.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|05.11.2016
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.10.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Томь (мол) (Томск)
|43'
|23.10.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|1:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|15.10.2016
|1' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|01.10.2016
|1' -86'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|3:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|24.09.2016
|1' -72'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|3:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|18.09.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|6:0
|Рубин (мол) (Казань)
|19'
|10.09.2016
|1' -83'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|19'
|26.08.2016
|1' -60'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|19.08.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|11.08.2016
|1' -70'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|05.08.2016
|1' -68'
|Уфа (мол) (Уфа)
|0:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|29.07.2016
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Локомотив (мол) (Москва)