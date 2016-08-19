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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 19 августа 2016
Зенит (мол)
19.08.2016, пятница, 19:00
Россия. Молодежное первенство, 4 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА (мол)
30'
А. Гордюшенко
48'
Ф. Чалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
88'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
А. Гордюшенко
87'
Замена
М. Алибеков
️️️️
И. Маклаков
Замена
В. Никитин
️️️️
Д. Кириллов
86'
81'
Замена
Д. Неплюев
️️️️
К. Кучаев
78'
Замена
А. Анисимов
️️️️
Т. Пухов
69'
Замена
Н. Титов
️️️️
И. Олейников
Замена
Д. Плетнев
️️️️
А. Некрасов
69'
65'
Замена
К. Кучаев
️️️️
Ф. Чалов
Замена
С. Крапухин
️️️️
С. Иванов
58'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Чалов
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Гордюшенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Станислав Мареев
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
47
Сергей Иванов
ЦП
61
Дмитрий Кириллов
ЦП
8
Виталий Горулев
ЦП
42
Константин Котов
ЦП
78
Александр Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Симутенков
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
19
Роман Кривулькин
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
92
Александар Станисавлевич
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
61
Кирилл Леонов
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Владислав Никитин
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
10
Дмитрий Плетнев
АП
36
Станислав Крапухин
ЦФ
ЦСКА (мол)
98
Павел Овчинников
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
89
Данил Неплюев
ПЗ
49
Никита Титов
ЦП
26
Анатолий Анисимов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
3-2-4-1
88
Рудаков
4
Мареев
7
Андреев
55
Вяткин
3
Круговой
4
Пенчиков
47
Иванов
8
Горулев
42
Котов
61
Кириллов
78
Некрасов
3-3-2-2
1
Помазун
19
Кривулькин
92
Станисавлевич
4
Маклаков
61
Леонов
80
Хосонов
72
Гордюшенко
7
Пухов
19
Олейников
63
Чалов
75
Жамалетдинов
78
Некрасов
10
Плетнев
10
Плетнев
78
Некрасов
47
Иванов
36
Крапухин
36
Крапухин
47
Иванов
61
Кириллов
69
Никитин
69
Никитин
61
Кириллов
19
Олейников
49
Титов
49
Титов
19
Олейников
7
Пухов
26
Анисимов
26
Анисимов
7
Пухов
Кучаев
89
Неплюев
89
Неплюев
Кучаев
72
Гордюшенко
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
72
Гордюшенко
63
Чалов
18
Кучаев
18
Кучаев
63
Чалов
4
Маклаков
99
Алибеков
99
Алибеков
4
Маклаков
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
31
Михаил Пономаренко
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
Главный тренер
Игорь Симутенков
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
31
Михаил Пономаренко
ВР
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
84
Феликс Шалимов
ЦЗ
6
Илья Иванов
ЦП
Остались в запасе
98
Павел Овчинников
ВР
Главный тренер
Игорь Симутенков
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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