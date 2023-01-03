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    Федерико Хино - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Федерико
    Фамилия Хино
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Мело
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.01.2023 1' -90' ПАС (Яннина) 2:1 АЕК (Афины)
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