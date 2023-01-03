Федерико Хино - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Хино
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мело
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Федерико
|Фамилия
|Хино
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мело
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.01.2023
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|2:1
|АЕК (Афины)