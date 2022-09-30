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    Николай Квасный - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Николай
    Отчество Петрович
    Фамилия Квасный
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 января 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 69
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Верес (Ривне) 1:3 Черноморец (Одесса)
    26.11.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:0 Верес (Ривне)
    21.11.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 0:1 Динамо (Киев)
    13.11.2022 Был в запасе Александрия (Александрия) 3:2 Верес (Ривне)
    09.11.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 0:2 Шахтер (Донецк)
    31.10.2022 Был в запасе Колос (Ковалевка) 2:0 Верес (Ривне)
    23.10.2022 Был в запасе Верес (Ривне) 0:1 Заря (Луганск)
    18.10.2022 88' -90' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    14.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    30.09.2022 1' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    10.09.2022 75' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:1 Верес (Ривне)
    03.09.2022 7' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:0 Верес (Ривне)
    27.08.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 1:2 Верес (Ривне)
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