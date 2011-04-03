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Давид Гарсиа
Статистика
Давид Гарсиа - статистика
Завершил карьеру
16 января 1981 (45)
#3 | Защитник
178 см | 73 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
16
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 30 тур
Эспаньол
1 : 2
03.04.2011
Расинг
1' - 34'
Испания. Примера, 29 тур
Малага
2 : 0
20.03.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
2 : 0
13.03.2011
Депортиво
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1 : 0
06.03.2011
Эспаньол
1' - 88'
64'
Испания. Примера, 26 тур
Эспаньол
1 : 2
01.03.2011
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
4 : 1
26.02.2011
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
4 : 0
20.02.2011
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Альмерия
3 : 2
05.02.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1 : 5
18.12.2010
Барселона
81' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2 : 1
12.12.2010
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
1 : 0
05.12.2010
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Эспаньол
1 : 0
06.11.2010
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
3 : 0
31.10.2010
Эспаньол
1' - 90'
43'
Испания. Примера, 8 тур
Эспаньол
2 : 1
24.10.2010
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
0 : 1
17.10.2010
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
02.10.2010
Эспаньол
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 4 тур
Реал
3 : 0
21.09.2010
Эспаньол
1' - 46'
Испания. Примера, 3 тур
Эспаньол
1 : 0
18.09.2010
Альмерия
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
4 : 0
12.09.2010
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эспаньол
3 : 1
29.08.2010
Хетафе
1' - 90'
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