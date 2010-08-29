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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Хетафе
Эспаньол - Хетафе: обзор матча 29 августа 2010
Эспаньол
29.08.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 1 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
34'
П. Освальдо
55'
П. Освальдо
90'
Х. Датоло
62'
Э. Галан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Хетафе
Желтая карточка
Ману
Желтая карточка
Х. Маркес
ГОЛ! 3:1!
Х. Датоло
Замена
️️️️
Л. Гарсия
Замена
А. Колунга
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
Э. Галан
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Верду
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Галан
Желтая карточка
Мику
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Д. Боатенг
Замена
Ману
️️️️
П. Риос
ГОЛ! 2:0!
П. Освальдо
Желтая карточка
Борха
Желтая карточка
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Желтая карточка
Р.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
10
Даниэль Парехо
ЦП
8
Борха
ЦП
18
Дерек Боатенг
ЦП
16
Педро Риос
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Коро
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Ману
АП
27
Адриан Колунга
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Альварес
2
Чика
18
Форлин
4
Руис
3
Гарсиа
14
Галан
10
Хави Маркес
25
Верду
10
Луис Гарсия
10
Освальдо
7
Кальехон
4-4-1-1
19
Устари
3
Рафа
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
10
Парехо
8
Борха
18
Боатенг
14
Гавилан
16
Риос
20
Мику
25
Верду
23
Датоло
23
Датоло
25
Верду
16
Риос
7
Ману
7
Ману
16
Риос
10
Парехо
27
Колунга
27
Колунга
10
Парехо
18
Боатенг
25
Альбин
25
Альбин
18
Боатенг
Остались в запасе
Эспаньол
Хетафе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Коро
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
10
Коро
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Эспаньол - Хетафе
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Стейдж Фронт
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