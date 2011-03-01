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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 01 марта 2011
Эспаньол
01.03.2011, вторник, 22:00
Испания. Примера, 26 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
19'
А. Васкес
63'
П. Вебо
83'
Э. Нсуе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Мальорка
Желтая карточка
Х. Чика
Желтая карточка
М. Молина
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
П. Вебо
Замена
Р. Фонте
️️️️
А. Душер
Замена
Т. Пина
️️️️
С. Техера
ГОЛ! 1:2!
Э. Нсуе
Замена
А. Иенага
️️️️
Г. Кастро
Замена
Х. Датоло
️️️️
Х. Верду
Желтая карточка
С. Техера
Желтая карточка
П. Сендрос
Замена
М. Молина
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
П. Вебо
Пас отдал
С. Техера
Желтая карточка
С. Гарсия
Желтая карточка
А. Душер
Желтая карточка
Айосе
ГОЛ! 1:0!
А. Васкес
Пас отдал
Х. Кальехон
19'
Желтая карточка
Ж. Амат
Пенальти не реализован!
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Эрнесто Галан
ПЗ
21
Хави Лопес
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
29
Мануэль Молина
ЦЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
17
Руи Фонте
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
3-2-2-3
13
Камени
2
Чика
5
Амат
14
Галан
21
Лопес
22
Душер
25
Верду
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
9
Васкес
9
Гарсия
4-4-2
13
Ават
22
Сендрос
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
3
Виктор
8
Техера
7
Перейра
5
Кастро
9
Вебо
10
Нсуе
10
Луис Гарсия
29
Молина
29
Молина
10
Луис Гарсия
25
Верду
23
Датоло
23
Датоло
25
Верду
22
Душер
17
Фонте
17
Фонте
22
Душер
5
Кастро
14
Иенага
14
Иенага
5
Кастро
9
Вебо
3
Гонсалес
3
Гонсалес
9
Вебо
8
Техера
17
Пина
17
Пина
8
Техера
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рауль Родригес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
22
Энрике Корралес
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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