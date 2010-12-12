Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 12 декабря 2010
Атлетик
12.12.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 15 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
73'
Ф. Льоренте
78'
Д. Лопес
33'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
Желтая карточка
Х. Верду
Желтая карточка
Д. Вила
Замена
С. Гарсия
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
И. Габилондо
️️️️
И. Муньяин
Желтая карточка
П. Орбаис
Замена
А. Васкес
️️️️
А. Душер
ГОЛ! 2:1!
Д. Лопес
ГОЛ! 1:1!
Ф. Льоренте
Пас отдал
А. Ираола
Желтая карточка
К. Гурпеги
Замена
Д. Лопес
️️️️
Х. Датоло
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Сусаета
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
Замена
П. Орбаис
️️️️
Х. Мартинес
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Х. Верду
Желтая карточка
Х. Чика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Койкили
ЛЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетик
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
6
Пабло Орбаис
ОП
26
Игор Мартинес
АП
27
Давид Лопес
ПП
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
9
Серхио Гарсия
ЦФ
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ирайсос
3
Койкили
45
Аморебиета
12
Сан Хосе
51
Ираола
88
Мартинес
14
Сусаета
18
Гурпеги
10
Муньяин
23
Токеро
12
Льоренте
4-2-2-2
13
Камени
2
Чика
18
Форлин
4
Руис
12
Вила
22
Душер
23
Датоло
10
Луис Гарсия
25
Верду
7
Кальехон
10
Освальдо
10
Муньяин
11
Габилондо
11
Габилондо
10
Муньяин
88
Мартинес
6
Орбаис
6
Орбаис
88
Мартинес
14
Сусаета
27
Лопес
27
Лопес
14
Сусаета
23
Датоло
5
Лопес
5
Лопес
23
Датоло
7
Кальехон
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Кальехон
22
Душер
9
Васкес
9
Васкес
22
Душер
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
26
Игор Мартинес
АП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Рауль Фернандес
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
26
Игор Мартинес
АП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
24
Иван Алонсо
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Сан Мамес
Новости команд
Все
Атлетик
Эспаньол
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+