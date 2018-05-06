Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефен Глисон - статистика

Завершил карьеру
3 августа 1988 (38), Дублин
#25 | Полузащитник
175 см
Ирландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
5
0
0
3
0
Бирмингем Сити
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
06.05.2018
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Рединг
0 : 4
28.04.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ипсвич Таун
0 : 4
21.04.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
14.04.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
10.04.2018
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Брентфорд
1 : 0
07.04.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
02.04.2018
Миллуолл
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
31.03.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
1 : 0
17.03.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ипсвич Таун
0 : 3
13.03.2018
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.03.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 2
06.03.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Престон
0 : 1
24.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
21.02.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Норвич Сити
1 : 1
18.02.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
10.02.2018
Бертон Альбион
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сандерленд
0 : 2
03.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
27.01.2018
Вулверхэмптон
1' - 90'
24'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
1 : 1
20.01.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
30.12.2017
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Сандерленд
1 : 1
23.12.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
16.12.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
1 : 0
09.12.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Бирмингем Сити
0 : 1
04.12.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
25.11.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
18.11.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
13.10.2017
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Халл Сити
6 : 1
30.09.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
27.09.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Дерби Каунти
1 : 1
23.09.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.08.2017
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
15.08.2017
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
12.08.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ипсвич Таун
1 : 0
05.08.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Главные новости
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
2
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
6
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+