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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Бристоль Сити
Бирмингем Сити - Бристоль Сити: обзор матча 12 августа 2017
Бирмингем Сити
12.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
30'
К. Гарднер
74'
Ж. Магома
1'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Бристоль Сити
90'
+1
Желтая карточка
М. Пак
Красная карточка
М. Кифтенбельд
80'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Магома
74'
66'
Желтая карточка
Б. Райт
ГОЛ! 1:1!
К. Гарднер
30'
1'
ГОЛ! 0:1!
Б. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Бристоль Сити
1
Иван Лучич
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
3-5-2
13
Стокдейл
4
Робертс
5
Моррисон
17
Гроундс
17
Ндойе
19
Магома
16
Дэвис
34
Адамс
8
Гарднер
8
Дональдсон
10
Нсуе
3-4-1-2
34
Филдинг
3
Райт
5
Пизано
23
Брайан
8
Браунхилл
8
Смит
13
Хегелер
7
Пак
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Бристоль Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
1
Иван Лучич
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Иван Лучич
ВР
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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