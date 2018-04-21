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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Астон Вилла
Ипсвич Таун - Астон Вилла: обзор матча 21 апреля 2018
Ипсвич Таун
21.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 4
Завершен
Астон Вилла
25'
К. Хурихейн
57'
Л. Граббан
78'
Л. Граббан
82'
Х. Лэнсбери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Астон Вилла
82'
ГОЛ! 0:4!
Х. Лэнсбери
Пас отдал
Б. Бьярнасон
78'
ГОЛ! 0:3!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Онома
57'
ГОЛ! 0:2!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Онома
Красная карточка
Г. Уорд
42'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Хурихейн
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
25
Стефен Глисон
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-4-1
33
Биалковски
30
Кенлок
20
Картер-Викерс
12
Спенс
3
Кнудсен
16
Нидам
8
Скьюз
18
Уорд
19
Хиам
43
Целина
3-4-2-1
26
Джонстон
27
Эль-Мохамади
17
Честер
3
Тэйлор
15
Йединак
8
Бьярнасон
14
Хурихейн
12
Уилэн
17
Онома
10
Грилиш
11
Граббан
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Астон Вилла
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
38
Майкл Кроу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
31
Марк Банн
ВР
4
Кристофер Самба
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ипсвич Таун - Астон Вилла
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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