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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Ипсвич Таун
Бристоль Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 17 марта 2018
Бристоль Сити
17.03.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Ипсвич Таун
64'
М. Джурич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Ипсвич Таун
87'
Желтая карточка
Й. Кнудсен
Желтая карточка
К. Смит
84'
ГОЛ! 1:0!
М. Джурич
64'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Бристоль Сити
77
Райан Кент
ЛВ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
3-3-1-2
34
Филдинг
5
Пизано
32
Магнуссон
3
Райт
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
14
Рид
35
Патерсон
18
Дьедиу
3-2-2-1
33
Биалковски
4
Чамберс
20
Картер-Викерс
12
Спенс
6
Коннолли
3
Кнудсен
8
Скьюз
18
Уорд
20
Сирс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Ипсвич Таун
77
Райан Кент
ЛВ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
19
Гари О'Нил
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Ипсвич Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
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