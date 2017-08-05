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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
Ипсвич Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 05 августа 2017
Ипсвич Таун
05.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
50'
Д. Гарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
89'
Желтая карточка
М. Робертс
79'
Замена
Ш. Кейта
️️️️
Ж. Магома
Замена
А. Уэбстер
️️️️
Д. Йорфа
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гарнер
Пас отдал
Й. Кнудсен
50'
Желтая карточка
Д. Спенс
48'
Замена
Ф. Даунс
️️️️
А. Доззел
45'
+5
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томми Смит
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
21
Андре Доззел
ЦП
8
Коул Скьюз
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
2
Йорфа
3
Кнудсен
12
Спенс
4
Чамберс
15
Смит
21
Доззел
8
Скьюз
18
Уорд
14
Гарнер
20
Сирс
3-5-2
13
Стокдейл
4
Робертс
5
Моррисон
17
Гроундс
16
Дэвис
34
Адамс
17
Ндойе
8
Гарднер
19
Магома
10
Нсуе
8
Дональдсон
2
Йорфа
4
Уэбстер
4
Уэбстер
2
Йорфа
21
Доззел
4
Даунс
4
Даунс
21
Доззел
19
Магома
33
Кейта
33
Кейта
19
Магома
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Бирмингем Сити
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
29
Томаш Кушчак
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
1
Дин Геркен
ВР
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
16
Тристан Нидам
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Ипсвич Таун - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
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- : -
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Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Портмен Роуд
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