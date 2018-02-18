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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Ипсвич Таун
Норвич Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 18 февраля 2018
Норвич Сити
18.02.2018, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
90+6'
Т. Клозе
89'
Л. Чамберс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Ипсвич Таун
ГОЛ! 1:1!
Т. Клозе
90'
+6
89'
ГОЛ! 0:1!
Л. Чамберс
82'
Желтая карточка
Д. Спенс
67'
Желтая карточка
К. Коннолли
65'
Желтая карточка
К. Скьюз
Желтая карточка
М. Ляйтнер
58'
55'
Желтая карточка
Д. Гарнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
8
Коул Скьюз
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
19
Люк Хиам
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-3-1-2
1
Ганн
4
Циммерманн
5
Клозе
4
Хэнли
6
Теттей
6
Рид
78
Ляйтнер
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
3-2-2-1
33
Биалковски
4
Чамберс
20
Картер-Викерс
3
Кнудсен
2
Йорфа
6
Коннолли
8
Скьюз
25
Глисон
14
Гарнер
Остались в запасе
Норвич Сити
Ипсвич Таун
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
29
Мустафа Карайол
ЛВ
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Остались в запасе
29
Мустафа Карайол
ЛВ
43
Берсант Целина
АП
38
Майкл Кроу
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Люк Хиам
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Норвич Сити - Ипсвич Таун
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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