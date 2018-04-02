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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Миллуолл
Ипсвич Таун - Миллуолл: обзор матча 02 апреля 2018
Ипсвич Таун
02.04.2018, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
27'
Д. Купер
60'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Миллуолл
Желтая карточка
С. Глисон
82'
Желтая карточка
Д. Спенс
80'
Желтая карточка
М. Карайол
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сэйвилл
27'
ГОЛ! 0:1!
Д. Купер
Пас отдал
Б. Маршалл
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
30
Майлс Кенлок
ЦЗ
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
Главный тренер
Гэри О'Нил
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
10
Бен Маршалл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Ипсвич Таун
38
Майкл Кроу
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Миллуолл
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
3-2-2-2
33
Биалковски
30
Кенлок
3
Кнудсен
12
Спенс
4
Чамберс
4
Уэбстер
8
Скьюз
25
Глисон
29
Карайол
43
Целина
3-1-3-2
31
Арчер
3
Мередит
4
Хатчинсон
5
Купер
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
10
Маршалл
17
Уоллес
20
Морисон
9
Грегори
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Миллуолл
38
Майкл Кроу
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
38
Майкл Кроу
ВР
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
18
Грант Уорд
ЦП
19
Люк Хиам
ЦП
20
Фредди Сирс
ЦФ
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
25
Давид Мартин
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
8
Райан Танниклифф
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
19
Том Эллиотт
ЦФ
Главный тренер
Гэри О'Нил
Статистика матча Ипсвич Таун - Миллуолл
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
Стадион:
Портмен Роуд
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