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    Папе Пайе - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Папе
    Фамилия Пайе
    Команда Сошо
    Состав Основной
    Родной город Лион
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 мая 1990 (32 года)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 10 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -43' Бордо (Бордо) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    30.04.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Лилль (Лилль)
    24.04.2016 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    09.04.2016 71' -90' Кан (Кан) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    03.04.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:3 Лион (Лион)
    19.03.2016 Был в запасе Анжер (Анжер) 5:1 Лорьян (Лорьян)
    27.02.2016 1' -90' Труа (Труа) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    20.02.2016 1' -90' Лорьян (Лорьян) 4:3 Генгам (Генгам)
    13.02.2016 Был в запасе Нант (Нант) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    06.02.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    30.01.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    23.01.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    09.01.2016 Был в запасе Ренн (Ренн) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    19.12.2015 1' -72' Лорьян (Лорьян) 0:0 Нант (Нант)
    12.12.2015 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:0 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2015 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:3 Лорьян (Лорьян)
    01.12.2015 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Ницца (Ницца)
    28.11.2015 Был в запасе Газелек (Аяччо) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    21.11.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    07.11.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 4:1 Труа (Труа)
    18.10.2015 1' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    43'
    04.10.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 Бордо (Бордо)
    27.09.2015 79' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Лорьян (Лорьян)
    29.08.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    23.08.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    16.08.2015 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:1 Бастия (Бастия)
    09.08.2015 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
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