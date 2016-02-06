Папе Пайе - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Папе
|Фамилия
|Пайе
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1990 (32 года)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Папе
|Фамилия
|Пайе
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лион
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 мая 1990 (32 года)
|Рост
|170
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -43'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|30.04.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|24.04.2016
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|09.04.2016
|71' -90'
|Кан (Кан)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:3
|Лион (Лион)
|19.03.2016
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|5:1
|Лорьян (Лорьян)
|27.02.2016
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|20.02.2016
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|4:3
|Генгам (Генгам)
|13.02.2016
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|06.02.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|23.01.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|09.01.2016
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|19.12.2015
|1' -72'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Нант (Нант)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:3
|Лорьян (Лорьян)
|01.12.2015
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Газелек (Аяччо)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|4:1
|Труа (Труа)
|18.10.2015
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|43'
|04.10.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Бордо (Бордо)
|27.09.2015
|79' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Лорьян (Лорьян)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|23.08.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|16.08.2015
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|09.08.2015
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)