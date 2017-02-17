Томас Винсенсини - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Винсенсини
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бастия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Винсенсини
|Команда
|Бастия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бастия
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бастия
|3
|-5
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2017
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|14.05.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Лорьян (Лорьян)
|06.05.2017
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|16.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Лион (Лион)
|01.04.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|17.03.2017
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|04.03.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.03.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:2
|Нант (Нант)
|25.02.2017
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Бастия (Бастия)
|17.02.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монако (Монако)
|11.02.2017
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|4:1
|Бастия (Бастия)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|2:1
|Бастия (Бастия)
|20.01.2017
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|14.01.2017
|Был в запасе
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|21.12.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|10.12.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|2:0
|Метц (Метц)
|03.12.2016
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|5:0
|Бастия (Бастия)
|27.11.2016
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Бастия (Бастия)
|19.11.2016
|1' -90'
|Бастия (Бастия)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|29.10.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|15.10.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:2
|Анжер (Анжер)
|01.10.2016
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Бастия (Бастия)
|24.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|1:0
|Генгам (Генгам)
|21.09.2016
|Был в запасе
|Бастия (Бастия)
|0:0
|Нанси (Нанси)