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    Томас Винсенсини - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Томас
    Фамилия Винсенсини
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Родной город Бастия
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 3 -5 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    14.05.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.05.2017 Был в запасе ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    01.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    17.03.2017 Был в запасе Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    04.03.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.03.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    25.02.2017 1' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    11.02.2017 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    04.02.2017 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    20.01.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Ницца (Ницца)
    14.01.2017 Был в запасе Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:2 Марсель (Марсель)
    10.12.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    03.12.2016 Был в запасе Монако (Монако) 5:0 Бастия (Бастия)
    27.11.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    19.11.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    29.10.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Дижон (Дижон)
    15.10.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:2 Анжер (Анжер)
    01.10.2016 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    24.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
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