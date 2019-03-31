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    Лука Паганини - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Лука
    Фамилия Паганини
    Состав Без клуба
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 июня 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фрозиноне 12 2 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Кьево (Верона)
    19.05.2019 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    12.05.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Удинезе (Удине)
    05.05.2019 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Фрозиноне (Фрозиноне)
    36'
    28.04.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Наполи (Неаполь)
    20.04.2019 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    14.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:3 Интер (Милан)
    31'
    07.04.2019 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    59'
    03.04.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 3:2 Парма (Парма)
    31.03.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 СПАЛ (Феррара)
    17.03.2019 1' -90' Эмполи (Эмполи) 2:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.03.2019 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 1:2 Торино (Турин)
    42'
    03.03.2019 1' -90' Дженоа (Генуя) 0:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    15.02.2019 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    10.02.2019 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    04.02.2019 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:1 Лацио (Рим)
    27.01.2019 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:4 Фрозиноне (Фрозиноне)
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