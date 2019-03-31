|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фрозиноне
|12
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Кьево (Верона)
|19.05.2019
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|12.05.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|05.05.2019
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|36'
|28.04.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|20.04.2019
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|14.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:3
|Интер (Милан)
|31'
|07.04.2019
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|59'
|03.04.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:2
|Парма (Парма)
|31.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|СПАЛ (Феррара)
|17.03.2019
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|2:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.03.2019
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|1:2
|Торино (Турин)
|42'
|03.03.2019
|1' -90'
|Дженоа (Генуя)
|0:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|15.02.2019
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|10.02.2019
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|04.02.2019
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:1
|Лацио (Рим)
|27.01.2019
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:4
|Фрозиноне (Фрозиноне)