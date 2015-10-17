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    Роналдо - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Роналдо
    Команда Падова
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 апреля 1990 (32 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эмполи 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:3 Эмполи (Эмполи)
    13.12.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 3:0 Карпи (Карпи)
    06.12.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    29.11.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Лацио (Рим)
    22.11.2015 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    08.11.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:3 Ювентус (Турин)
    02.11.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    29.10.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    24.10.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:0 Дженоа (Генуя)
    17.10.2015 Был в запасе Рома (Рим) 3:1 Эмполи (Эмполи)
    04.10.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    28.09.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    24.09.2015 1' -46' Эмполи (Эмполи) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    19.09.2015 46' -90' Удинезе (Удине) 1:2 Эмполи (Эмполи)
    80'
    13.09.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 2:2 Наполи (Неаполь)
    29.08.2015 Был в запасе Милан (Милан) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    23.08.2015 74' -90' Эмполи (Эмполи) 1:3 Кьево (Верона)
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