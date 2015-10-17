Роналдо - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Роналдо
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Имя
|Роналдо
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 апреля 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эмполи
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:3
|Эмполи (Эмполи)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Лацио (Рим)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|08.11.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|02.11.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|29.10.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:0
|Дженоа (Генуя)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|3:1
|Эмполи (Эмполи)
|04.10.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|2:0
|Эмполи (Эмполи)
|24.09.2015
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|19.09.2015
|46' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Эмполи (Эмполи)
|80'
|13.09.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|29.08.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|23.08.2015
|74' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:3
|Кьево (Верона)