Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ромен Брежери - статистика

Завершил карьеру
9 августа 1986 (40)
#18 | Защитник
190 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ингольштадт
15
3
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фрайбург
1 : 1
13.05.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ингольштадт
1 : 1
06.05.2017
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ингольштадт
3 : 2
09.04.2017
Дармштадт
1' - 87'
87'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Аугсбург
2 : 3
05.04.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ингольштадт
2 : 1
02.04.2017
Майнц
1' - 90'
10'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия Д
1 : 0
17.03.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Хоффенхайм
5 : 2
04.03.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Ингольштадт
0 : 2
26.02.2017
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0 : 2
18.02.2017
Ингольштадт
1' - 90'
26'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Ингольштадт
0 : 2
11.02.2017
Бавария
1' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1 : 0
04.02.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ингольштадт
3 : 1
28.01.2017
Гамбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1 : 0
21.01.2017
Ингольштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Ингольштадт
0 : 2
05.11.2016
Аугсбург
1' - 90'
85'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
2 : 0
29.10.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ингольштадт
3 : 3
22.10.2016
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
2 : 1
15.10.2016
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ингольштадт
0 : 2
10.09.2016
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гамбург
1 : 1
27.08.2016
Ингольштадт
1' - 90'
Главные новости
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
6
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
3
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+