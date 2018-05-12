Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Найджел Де Йонг - статистика

Завершил карьеру
30 ноября 1984 (41), Амстердам
#34 | Полузащитник
174 см | 72 кг
Нидерланды | Суринам
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Майнц
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Майнц
1 : 2
12.05.2018
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия Д
1 : 2
05.05.2018
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
3 : 0
29.04.2018
РБ Лейпциг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
2 : 0
22.04.2018
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Майнц
2 : 0
16.04.2018
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
1 : 1
07.04.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Майнц
0 : 0
01.04.2018
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3 : 0
17.03.2018
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Майнц
0 : 1
09.03.2018
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гамбург
0 : 0
03.03.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Майнц
1 : 1
23.02.2018
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Герта
0 : 2
16.02.2018
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
4 : 2
10.02.2018
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
0 : 2
03.02.2018
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
2 : 0
28.01.2018
Майнц
1' - 90'
18'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Майнц
3 : 2
20.01.2018
Штутгарт
1' - 90'
47'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
3 : 2
13.01.2018
Майнц
1' - 90'
Главные новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
10
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
РПЛ. «Рубин» спас ничью с «Родиной» – 1:1
20:26
РПЛ. «Спартак» вырвал победу над «Факелом» благодаря голу на 91-й минуте
20:25
92
Сборная России может сыграть с участником плей-офф ЧМ-2026
19:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+