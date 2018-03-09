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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Шальке-04
Майнц - Шальке-04: обзор матча 09 марта 2018
Майнц
09.03.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Шальке-04
55'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Шальке-04
Желтая карточка
Р. Квайсон
89'
Желтая карточка
Ж. Гбамен
87'
87'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
79'
Желтая карточка
Н. Бенталеб
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Н. Бенталеб
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
21
Флориан Мюллер
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Майнц
15
Рене Адлер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Шальке-04
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
7
Брель Эмболо
ЦФ
3-1-3-3
21
Мюллер
22
Диалло
16
Белл
18
Бросински
5
Гбамен
8
Сердар
46
Латца
34
Де Йонг
19
Квайсон
11
Уджа
9
Онисиво
3-3-1-3
1
Ферманн
6
Керер
22
Настасич
27
Налдо
18
Шепф
6
Бенталеб
22
МакКенни
20
Калиджиури
9
Бургшталлер
7
Пьяца
9
Ди Санто
Остались в запасе
Майнц
Шальке-04
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
15
Рене Адлер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
15
Рене Адлер
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Майнц - Шальке-04
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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